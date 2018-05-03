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Биржи Европы торгуются в минусе
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Биржи Европы торгуются в минусе 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные европейские фондовые биржи в четверг торгуются преимущественно в минусе, инвесторы следят за началом торговых переговоров США и Китая, также отыгрывая решение ФРС по ставке и внутреннюю статистику по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.20 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,14%, до 7553,79 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,11%, до 5523,15 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 12782,64 пунктов.
"Европейские рынки в невыгодном положении в начале торгов, поскольку инвесторы оценивают последствия ожидаемого сохранения ставки ФРС США и переговоры США и Китая", — цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Markets.com Нила Уилсона (Neil Wilson).
Двухдневные переговоры США и Китая по торговле, которые начинаются в четверг, пройдут в Пекине. Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год.
В среду вечером Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила ставку на текущем уровне в 1,5-1,75% годовых. При этом регулятор ожидает, что экономические условия в США будут служить основанием для дальнейшего постепенного повышения ключевой ставки.
Оказывает давление на индексы и негативная статистика по еврозоне. Ранее в четверг статистическое агентство Евростат сообщило, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны в апреле, по предварительной оценке, составила 1,2% против уровня марта в 1,3%, при этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца. Годом ранее, в апреле 2017 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,9%.
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