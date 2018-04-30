Когда Nasdaq начнет торговлю криптовалютами?

Investing.com — Настанет день, когда на бирже Nasdaq можно будет торговать криптовалютами, но это произойдет не раньше, чем будет введено надлежащее регулирование. Такую позицию заняла главный исполнительный директор Адена Фридман в своем интервью CNBC.

Фридман отметила, что Nasdaq со временем рассмотрит возможность организации торгов цифровыми валютами, предполагая, что клиенты готовы к более регулируемому рынку.

Она верит в будущее криптовалют и заявляет, что главным вопросом является лишь необходимое количество времени для созревания этого сегмента.

Фридман подчеркнула важность регулирования в обеспечении равных возможностей для инвесторов и выделила ICO как приоритетную область, нуждающуюся в надзоре.