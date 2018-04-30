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Когда Nasdaq начнет торговлю криптовалютами?
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Когда Nasdaq начнет торговлю криптовалютами? 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Настанет день, когда на бирже Nasdaq можно будет торговать криптовалютами, но это произойдет не раньше, чем будет введено надлежащее регулирование. Такую позицию заняла главный исполнительный директор Адена Фридман в своем интервью CNBC.
Фридман отметила, что Nasdaq со временем рассмотрит возможность организации торгов цифровыми валютами, предполагая, что клиенты готовы к более регулируемому рынку.
Она верит в будущее криптовалют и заявляет, что главным вопросом является лишь необходимое количество времени для созревания этого сегмента.
Фридман подчеркнула важность регулирования в обеспечении равных возможностей для инвесторов и выделила ICO как приоритетную область, нуждающуюся в надзоре.
Регулирующие органы США находятся в процессе нормативного регулирования ICO из-за широких возможностей по организации мошеннических схем в рамках привлечения инвесторов.
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