Рынок акций Индии закрылся разнонаправленно, Nifty 50 снизился на 0,20%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги среды разнонаправленно за счет укрепления секторов S&P BSE Bankex, S&P BSE Capital Goods и товаров повседневного спроса. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах S&P BSE Metals, S&P BSE Realty и S&P BSE Public Sector Undertakings.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 подешевел на 0,20%, индекс BSE Sensex 30 поднялся на 0,05%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции Kotak Mahindra Bank (NS:KTKM), которые подорожали на 45,75 п. (3,78%), закрывшись на отметке в 1.256,85. Котировки ITC (NS:ITC) выросли на 5,80 п. (2,06%), завершив торги на уровне 287,25. Бумаги Asian Paints (NS:ASPN) выросли в цене на 20,60 п. (1,71%), закрывшись на отметке 1.222,30.

Лидерами падения стали акции Vedanta Ltd (NS:VDAN), цена которых упала на 15,00 п. (5,03%), завершив сессию на отметке 283,40. Акции HCL Technologies (NS:HCLT) поднялись на 47,40 п. (4,50%), закрывшись на уровне 1.000,50, а Tata Steel Ltd (NS:TISC) снизились в цене на 20,15 п. (3,39%) и завершили торги на отметке 574,50.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Kotak Mahindra Bank (BO:KTKM), которые подорожали на 3,87% до отметки 1.257,25, ITC (BO:ITC), которые набрали 2,03%, закрывшись на уровне 287,15, а также акции Asian Paints (BO:ASPN), которые повысились на 1,80%, завершив сессию на отметке 1.221,75.

Лидерами падения стали акции Tata Steel Ltd (BO:TISC), которые снизились в цене на 3,30%, закрывшись на отметке 575,05. Акции компании ICICI Bank Ltd (BO:ICBK) потеряли 2,58% и завершили сессию на уровне 277,10. Котировки Hindustan Unilever (BO:HLL) снизились в цене на 2,49% до отметки 1.471,50.

На фондовой бирже Индии количество подешевевших бумаг (1158) превысило количество закрывшихся в плюсе (445), а котировки 43 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1742 компаний подешевели, 872 выросли, a 118 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Kotak Mahindra Bank (NS:KTKM) выросли до исторического максимума, подорожав на 3,78%, 45,75 п., и завершили торги на отметке 1.256,85. Котировки акций Kotak Mahindra Bank (BO:KTKM) выросли до исторического максимума, подорожав на 3,87%, 46,90 п., и завершили торги на отметке 1.257,25.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, вырос на 3,86% до отметки 12.8400.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,32%, или 4,20, достигнув отметки $1.311,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,33%, или 0,22, до $67,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подешевели на 0,12%, или 0,09, до отметки $73,04 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR снизилась на 0,21% до 66,650, а котировки EUR/INR упали на 0,27%, достигнув отметки 80,0325.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 92,18.