Рынок акций Индии закрылся падением, Nifty 50 снизился на 0,57%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов S&P BSE Auto, S&P BSE Metals и S&P BSE Healthcare.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 упал на 0,57%, индекс BSE Sensex 30 опустился на 0,53%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции Adani Port and Special Economic Zone Ltd (NS:APSE), которые подорожали на 11,00 п. (2,77%), закрывшись на отметке в 408,25. Котировки GAIL Ltd (NS:GAIL) выросли на 6,85 п. (2,12%), завершив торги на уровне 329,75. Бумаги Tech Mahindra Ltd (NS:TEML) выросли в цене на 10,05 п. (1,54%), закрывшись на отметке 662,65.

Лидерами падения стали акции Sun Pharma Advanced Research (NS:SUN), цена которых упала на 18,75 п. (3,50%), завершив сессию на отметке 517,95. Акции Bajaj Auto Ltd (NS:BAJA) поднялись на 81,90 п. (2,75%), закрывшись на уровне 2.888,65, а ITC (NS:ITC) снизились в цене на 8,15 п. (2,86%) и завершили торги на отметке 277,15.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Adani Port and Special Economic Zone Ltd (BO:APSE), которые подорожали на 2,87% до отметки 408,20, Hindustan Unilever (BO:HLL), которые набрали 0,90%, закрывшись на уровне 1.468,00, а также акции HDFC Bank Ltd (BO:HDBK), которые повысились на 0,80%, завершив сессию на отметке 1.983,20.

Лидерами падения стали акции Sun Pharma Advanced Research (BO:SUN), которые снизились в цене на 2,95%, закрывшись на отметке 518,75. Акции компании Yes Bank Ltd (BO:YESB) потеряли 2,43% и завершили сессию на уровне 345,40. Котировки Bajaj Auto Ltd (BO:BAJA) снизились в цене на 2,42% до отметки 2.900,00.

На фондовой бирже Индии количество подешевевших бумаг (978) превысило количество закрывшихся в плюсе (630), а котировки 47 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1534 компаний подешевели, 1085 выросли, a 121 остались на уровне предыдущего закрытия.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, вырос на 2,04% до отметки 13.2500.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,11%, или 1,40, достигнув отметки $1.311,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,34%, или 0,23, до $68,66 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 0,35%, или 0,26, до отметки $73,88 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR выросла на 0,30% до 66,895, а котировки EUR/INR повысились на 0,11%, достигнув отметки 80,0183.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 92,39.