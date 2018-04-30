Ссылка дня: сколько надо зарабатывать в крупнейших городах США, чтобы ощущать себя богатым

Карта построена на основе данных Pew Research Center и отчета Бюро переписи населения США за 2012-2016 годы.

По данным Pew Research Center, американское общество можно разделить на три группы: семьи с низким уровнем дохода — меньше двух третей медианного дохода домохозяйства; средний класс — чей доход находится на уровне между 2/3 и 200% от медианного, и богатые семьи — с доходом в два раза больше медианного. Для карты были использованы данные по медианному доходу семьи из трех человек для каждого штата за 2014 год.

Под медианным доходом понимается уровень дохода, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников или населения. В отчете Pew Research Center он включал все виды получаемых средств: с учетом, что во многих домохозяйствах есть неработающие члены семьи, а также иные источники дохода, помимо зарплаты.

То, что кажется богатством жителям одного региона страны, для других — лишь средняя планка, отмечают авторы статьи. Меньше всего для того, чтобы ощущать себя богатым, надо в Детройте — годовой доход домохозяйства здесь должен быть чуть больше 52 тысячи долларов в год. А вот в Нью-Йорке или в Гонолулу для этого потребуется 110 тысяч и почти 127 тысяч долларов соответственно.

России средний доход населения, по данным Росстата за 2017 год, равнялся 31475 рублей в месяц (около 540 долларов), среднемесячная зарплата — 39 085 рублей (670 долларов). Согласно отчету, опубликованному в апреле 2018 года исследовательским центром SuperJob, большинство россиян полагали, что богатыми являются люди с ежемесячным доходом выше 447 тысяч рублей (около 7000 долларов). В Москве «богатым» считали человека с доходом 566 тысяч рублей в месяц (9000 долларов), в Санкт-Петербурге — 511 тысяч рублей (8000 долларов).

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