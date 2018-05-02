Ещё
Рынок акций Индонезии закрылся ростом, IDX Composite прибавил 0,29%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Индонезии закрылся ростом, IDX Composite прибавил 0,29% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Индонезии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов промышленности второстепенных отраслей, горнодобывающей промышленности и финансов.
На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite вырос на 0,29%.
В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Gunawan Dianjaya Steel Tbk (JK:GDST), которые подорожали на 30,0 п. (30,30%), закрывшись на отметке в 129,00. Котировки Indorama Synthetics Tbk (JK:INDR) выросли на 300,00 п. (24,90%), завершив торги на уровне 1.505,000. Бумаги PT Dafam Property Indonesia Tbk (JK:DFAM) выросли в цене на 64,0 п. (24,43%), закрывшись на отметке 326,00.
Лидерами падения стали акции Sunson Textile Manufacturer (JK:SSTM), цена которых упала на 136,000 п. (24,73%), завершив сессию на отметке 414,00. Акции Smr Utama Tbk (JK:SMRU) поднялись на 82,00 п. (14,14%), закрывшись на уровне 498,00, а Ultra Jaya Milk Industry Tbk (JK:ULTJ) снизились в цене на 210,000 п. (14,09%) и завершили торги на отметке 1.280,000.
На фондовой бирже Индонезии количество подешевевших бумаг (219) превысило количество закрывшихся в плюсе (177), а котировки 92 акций практически не изменились.
Котировки акций Indorama Synthetics Tbk (JK:INDR) выросли до 3-летнего максимума, поднявшись на 24,90%, 300,00 п., и завершили торги на отметке 1.505,000. Котировки акций PT Dafam Property Indonesia Tbk (JK:DFAM) выросли до исторического максимума, поднявшись на 24,43%, 64,0 п., и завершили торги на отметке 326,00.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,25%, или 0,17, достигнув отметки $67,42 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 0,21%, или 0,15, до $72,98 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,37%, или 4,80, до отметки $1.311,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR снизилась на 0,23% до 13.951,8, а котировки AUD/IDR повысились на 0,98%, достигнув отметки 10.526,00.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,07% до 92,22.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций Бразилии закрылся падением, Bovespa снизился на 0,39% Институциональные инвесторы считают, что биткоин прошел уровень дна Рынок акций Шри-Ланки закрылся ростом, CSE All-Share прибавил 0,26%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию164
США начали военную операцию в Сирии259
Грузия определилась с российской политикой51
Военные корабли НАТО вошли в Черное море321
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину122
Видео
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение