Рынок акций Индонезии закрылся ростом, IDX Composite прибавил 0,29%

Investing.com — Фондовый рынок Индонезии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов промышленности второстепенных отраслей, горнодобывающей промышленности и финансов.

На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite вырос на 0,29%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Gunawan Dianjaya Steel Tbk (JK:GDST), которые подорожали на 30,0 п. (30,30%), закрывшись на отметке в 129,00. Котировки Indorama Synthetics Tbk (JK:INDR) выросли на 300,00 п. (24,90%), завершив торги на уровне 1.505,000. Бумаги PT Dafam Property Indonesia Tbk (JK:DFAM) выросли в цене на 64,0 п. (24,43%), закрывшись на отметке 326,00.

Лидерами падения стали акции Sunson Textile Manufacturer (JK:SSTM), цена которых упала на 136,000 п. (24,73%), завершив сессию на отметке 414,00. Акции Smr Utama Tbk (JK:SMRU) поднялись на 82,00 п. (14,14%), закрывшись на уровне 498,00, а Ultra Jaya Milk Industry Tbk (JK:ULTJ) снизились в цене на 210,000 п. (14,09%) и завершили торги на отметке 1.280,000.

На фондовой бирже Индонезии количество подешевевших бумаг (219) превысило количество закрывшихся в плюсе (177), а котировки 92 акций практически не изменились.

Котировки акций Indorama Synthetics Tbk (JK:INDR) выросли до 3-летнего максимума, поднявшись на 24,90%, 300,00 п., и завершили торги на отметке 1.505,000. Котировки акций PT Dafam Property Indonesia Tbk (JK:DFAM) выросли до исторического максимума, поднявшись на 24,43%, 64,0 п., и завершили торги на отметке 326,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,25%, или 0,17, достигнув отметки $67,42 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 0,21%, или 0,15, до $72,98 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,37%, или 4,80, до отметки $1.311,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR снизилась на 0,23% до 13.951,8, а котировки AUD/IDR повысились на 0,98%, достигнув отметки 10.526,00.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,07% до 92,22.