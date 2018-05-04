Рынок акций Индонезии закрылся падением, IDX Composite снизился на 1,13%

Investing.com — Фондовый рынок Индонезии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite снизился на 1,13%, достигнув 6-месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Kobexindo Tractors Tbk (JK:KOBX), которые подорожали на 52,0 п. (25,00%), закрывшись на отметке в 260,00. Котировки Indorama Synthetics Tbk (JK:INDR) выросли на 470,00 п. (25,00%), завершив торги на уровне 2.350,000. Бумаги PT Dafam Property Indonesia Tbk (JK:DFAM) выросли в цене на 92,0 п. (22,66%), закрывшись на отметке 498,00.

Лидерами падения стали акции Fks Multi Agro Tbk (JK:FISH), цена которых упала на 540,000 п. (23,48%), завершив сессию на отметке 1.760,000. Акции Tunas Alfin Tbk (JK:TALF) поднялись на 54,00 п. (15,08%), закрывшись на уровне 304,00, а Inter-Delta Tbk (JK:INTD) снизились в цене на 48,00 п. (12,00%) и завершили торги на отметке 352,00.

На фондовой бирже Индонезии количество подешевевших бумаг (256) превысило количество закрывшихся в плюсе (118), а котировки 114 акций практически не изменились.

Котировки акций Fks Multi Agro Tbk (JK:FISH) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 23,48%, 540,000 п., и завершили торги на отметке 1.760,000. Котировки акций Indorama Synthetics Tbk (JK:INDR) выросли до максимума, повысившись на 25,00%, 470,00 п., и завершили торги на отметке 2.350,000. Котировки акций PT Dafam Property Indonesia Tbk (JK:DFAM) выросли до исторического максимума, повысившись на 22,66%, 92,0 п., и завершили торги на отметке 498,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 0,01%, или 0,01, достигнув отметки $68,42 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 0,03%, или 0,02, до $73,64 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,21%, или 2,80, до отметки $1.309,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR выросла на 0,19% до 13.961,2, а котировки AUD/IDR повысились на 0,13%, достигнув отметки 10.495,50.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,18% до 92,45.