Главные события недели

Investing.com — В России — майские праздники; биржи будут работать в ограниченном режиме вплоть до четверга.

Сегодня выйдет ключевой ориентир ФРС при оценке инфляции — индекс расходов на личное потребление. Также будут опубликованы данные по доходам и расходам физических лиц в США

Во вторник может быть объявлено о временной отмене тарифов на импорт стали и алюминия из ЕС в США.

В среду ФРС обнародует итоги заседания; изменение ставки не ожидается. Однако в риторике регулятора могут появиться намеки на более жесткую политику.

Во вторник и среду, как обычно, ожидаются еженедельные отчеты API и EIA по запасам нефти в США.

В рамках сезона корпоративной отчетности во вторник отчитаются Apple (NASDAQ:AAPL), Merck (NYSE:MRK), Pfizer (NYSE:PFE), Snap (NYSE:SNAP) и Sprint. Apache, CVS Health, Kraft Heinz, Humana, Spotify и Tesla опубликуют квартальные результаты в среду.

В среду ожидается публикация экономических прогнозов Еврокомиссии . Кроме того, на этот день запланирован очередной раунд переговоров о выходе Великобритании из ЕС.

Ключевой отчет по занятости вне сельского хозяйства США за апрель будет опубликован в пятницу. Блок статистики также включает данные по уровню безработицы и динамике заработных плат.