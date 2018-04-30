Главные события недели 

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Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В России — майские праздники; биржи будут работать в ограниченном режиме вплоть до четверга.
Сегодня выйдет ключевой ориентир ФРС при оценке инфляции — индекс расходов на личное потребление. Также будут опубликованы данные по доходам и расходам физических лиц в США.
Во вторник может быть объявлено о временной отмене тарифов на импорт стали и алюминия из ЕС в США.
В среду ФРС обнародует итоги заседания; изменение ставки не ожидается. Однако в риторике регулятора могут появиться намеки на более жесткую политику.
Во вторник и среду, как обычно, ожидаются еженедельные отчеты API и EIA по запасам нефти в США.
В рамках сезона корпоративной отчетности во вторник отчитаются Apple (NASDAQ:AAPL), Merck (NYSE:MRK), Pfizer (NYSE:PFE), Snap (NYSE:SNAP) и Sprint. Apache, CVS Health, Kraft Heinz, Humana, Spotify и Tesla опубликуют квартальные результаты в среду.
В среду ожидается публикация экономических прогнозов Еврокомиссии. Кроме того, на этот день запланирован очередной раунд переговоров о выходе Великобритании из ЕС.
Ключевой отчет по занятости вне сельского хозяйства США за апрель будет опубликован в пятницу. Блок статистики также включает данные по уровню безработицы и динамике заработных плат.
В субботу Уоррен Баффет проведет ежегодное собрание акционеров Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb)
Investing.com Россия: последние новости
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