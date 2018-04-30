В России упали цены на OnePlus 5T

Текущий флагман OnePlus 5T начал дешеветь с удвоенной скоростью, так как не за горами анонс его потомка OnePlus 6. Цены снижены даже в нашей стране, причем разница с ценой на момент релиза просто колоссальная.

Россию новый 5T прибыл в январе этого года с ценой на уровне 42000 рублей. Конечно же, его никто не покупал, поскольку при заказе из Китая он обходился на 10000 рублей дешевле. За пять месяцев его цена упала на 25 процентов, и теперь его можно официально купить за 32000 рублей. Но, увы, это все равно дорого по сравнению с покупкой в Поднебесной, тем более что грядущий OnePlus 6 в максимальной комплектации будет стоить в районе 40000 рублей в день начала продаж.

Напомним, что 5T построен на CPU Qualcomm 835 и располагает 6 или 8 Гб ОЗУ, накопителем на 64 или 128 гигабайтов, а также безрамочным экраном AMOLED на 6 дюймов с разрешением Full HD+, двумя SIM-слотами, прошивкой Android 8 Oreo с оболочкой Oxygen OS и прочным металлическим корпусом. Кроме того, его камеры признаны лучшими на рынке в 2017 году. Что же до OP 6, то он выйдет в хрупком стеклянном корпусе, так что OnePlus 5Т — это очень выгодное приобретение.