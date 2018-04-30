В Калининграде запретили шествие собак после акции «Бессмертный полк» 9 мая

Власти Калининграда запретили шествие собак после акции «Бессмертный полк» в День Победы, сообщает региональная общественная палата.

По мнению представителей ветеранских организаций, собаки могут повести себя непредсказуемо на массовом мероприятии, что повлечет за собой серьезные последствия.

Напомним, ранее жители Калининграда выступили за шествие собак после проведения акции «Бессмертный полк» 9 мая, поскольку животные также внесли свой вклад в победу над врагом. Активисты подготовили питомцев к массовому мероприятию, но их инициатива не была одобрена.

Совет ветеранов намерен содействовать участию собак в праздничных мероприятиях Дня Победы в следующем году.