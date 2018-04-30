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Китай снизит цены на противоопухолевые препараты
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Китай снизит цены на противоопухолевые препараты 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 30 апреля /Синьхуа/ — Китай планирует снизить цены на противоопухолевые препараты и финансовую нагрузку на пациентов. Добиться этого правительство намерено через централизованные переговоры и закупки, сообщил на днях замглавы Государственного комитета по делам здравоохранения Цзэн Исинь.
По словам Чэнь Цзиньфу, главы Департамента медицинского страхования Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения, в прошлом году правительство достигло соглашений с фармацевтическими предприятиями по ценам на 36 противоопухолевых препаратов, которые включены в программу медицинского страхования.
В среднем цены на эти препараты снизились на 44 процента, сообщил Чэнь.
Власти подчеркивают, что хотя интересы пациентов при проведении переговоров с производителями ставятся на первое место, рыночная конкуренция также важна.
Правительство планирует включить еще больше антибластомных препаратов в национальный перечень медикаментов, расходы на которые возмещаются по страховке. В этот перечень уже входит большая часть соответствующих препаратов.
Кроме того, Китай направляет свои усилия на ускорение процедур рассмотрения и одобрения новых лекарственных средств, сокращение издержек обращения и улучшение диагностики, чтобы снизить нагрузку на пациентов и их семьи, сообщил Цзэн.
Ранее Министерство финансов объявило, что с 1 мая Китай отменит ввозные пошлины на 28 импортных лекарственных препаратов, включая противоопухолевые средства, в рамках повышения уровня открытости своего рынка. -0-
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