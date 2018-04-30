Фильм «Мстители: Война бесконечности» поставили новый рекорд по сборам

Вышедший фильм «Мстители: Война бесконечности» поставил сразу два рекорда по сборам в кинотеатрах США Канады и во всем мире, сообщает Газета.ru

«Новая глава киновселенной Marvel, разросшейся за десять лет до размеров мутировавших монстров из «Рэмпейджа», «Мстители: Война бесконечности» в стартовый уикенд собрала, по предварительным данным, 250 миллионов долларов в кинотеатрах США и Канады — это новый рекорд для фильма-дебютанта», — говорится в сообщении.

Ранее первенство в этом вопросе принадлежало седьмому эпизоду космической саги «Звездные войны» — «Пробуждение силы». Лента вышла в декабре 2015 года и за премьерные выходные взяла 247,97 миллиона долларов.

Результат новых «Мстителей» превзошел даже самые смелые ожидания аналитиков. При этом стоит учитывать, что в России Китае лента еще не вышла. В РФ релиз запланирован на 3 мая, а в Поднебесной только на 11 мая. Без российских и китайских зрителей «Война бесконечности» все же выступила впечатляюще, взяв 380 миллионов долларов на международной арене, тогда как предрекали ей максимум 275 миллионов.

«Сейчас лента заработала совершенно фантастические 630 миллионов во всем мире, превзойдя мировую стартовую кассу «Форсажа» на 89 миллионов долларов. По словам аналитиков, выйди новинка одновременно во всем мире, лента спокойно могла бы собрать 500 миллионов», — заключается в материале.