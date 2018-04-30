Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи, пожизненно отстраненный от работы в итальянском футболе, прокомментировал трансферную стоимость форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
"180 миллионов евро за 18-летнего парня — полная глупость. Когда я привел Джанфранко Дзолу в Неаполь, чтобы заменить Марадону, ему было уже более 20-ти лет. Он стоил около 100 тысяч евро, и в то время это было дорого! Такие клубы, как ПСЖ и «Манчестер Сити», нарушают рынок. Даже «Ювентус» не может конкурировать с ними", — цитирует Моджи Le 10 Sport.