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Моджи: «180 миллионов евро за Мбаппе — это полная глупость»
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Моджи: «180 миллионов евро за Мбаппе — это полная глупость» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи, пожизненно отстраненный от работы в итальянском футболе, прокомментировал трансферную стоимость форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
"180 миллионов евро за 18-летнего парня — полная глупость. Когда я привел Джанфранко Дзолу в Неаполь, чтобы заменить Марадону, ему было уже более 20-ти лет. Он стоил около 100 тысяч евро, и в то время это было дорого! Такие клубы, как ПСЖ и «Манчестер Сити», нарушают рынок. Даже «Ювентус» не может конкурировать с ними", — цитирует Моджи Le 10 Sport.
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