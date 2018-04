Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,99%

Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов оптоэлектроники, производства стекла и транспорта.

На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted поднялся на 0,99%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции CSBC Corp Taiwan (TW:2208), которые подорожали на 2,20 п. (10,00%), закрывшись на отметке в 24,20. Котировки HTC Corp (TW:2498) выросли на 5,50 п. (10,00%), завершив торги на уровне 60,50. Бумаги Chuwa Wool Industry Co Taiwan Ltd (TW:1439) выросли в цене на 4,50 п. (9,94%), закрывшись на отметке 49,75.

Лидерами падения стали акции Cub Elecparts Inc (TW:2231), цена которых упала на 42,50 п. (10,00%), завершив сессию на отметке 382,50. Акции Chin-Poon Industrial Co Ltd (TW:2355) поднялись на 4,35 п. (10,00%), закрывшись на уровне 39,15, а Kingcan Holdings Ltd (TW:8411) снизились в цене на 1,55 п. (7,42%) и завершили торги на отметке 19,35.

На Тайваньской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (617) превысило количество закрывшихся в минусе (213), а котировки 84 акций практически не изменились.

Котировки акций Chin-Poon Industrial Co Ltd (TW:2355) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 10,00%, 4,35 п., и завершили торги на отметке 39,15. Котировки акций Chuwa Wool Industry Co Taiwan Ltd (TW:1439) выросли до исторического максимума, повысившись на 9,94%, 4,50 п., и завершили торги на отметке 49,75. Котировки акций Kingcan Holdings Ltd (TW:8411) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 7,42%, 1,55 п., и завершили торги на отметке 19,35.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 0,40%, или 0,27, достигнув отметки $67,83 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 0,50%, или 0,37, до $73,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,30%, или 4,00, до отметки $1.319,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,19% до 29,610, а котировки TWD/CNY не изменились 0,00%, достигнув отметки 0,2149.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,04% до 91,35.