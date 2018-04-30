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Рынок акций РФ в начале торгов открылся разнонаправленно по индексам
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Рынок акций РФ в начале торгов открылся разнонаправленно по индексам
Прайм
1 час назад
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Прайм
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск понедельника повышался на 0,05% — до 2298,41 пункта, индекс РТС снижался на 0,18% — до 1162,04 пункта, свидетельствуют данные
Московской биржи
.
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