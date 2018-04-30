В Новосибирской области начали чистить берега от мусора 

В НСО началась всероссийская экологическая акция «Чистый берег». Акция будет проходить две недели, за которые планируется очистить как минимум 75 тысяч метров береговой линии на 87 новосибирских водоемах. Акция проводится уже 5 лет и служит отличным поводом для повышения экологической культуры населения.
В акции МЧС задействуют 320 человек. Также к субботникам могут присоединиться более двух тысяч общественников и представителей администраций районов. Главная задача — очистить береговую линию водоемов от мусора и подготовить места массового отдыха населения к купальному сезону.
Главное управление МЧС России по Новосибирской области приглашает общественные и другие организациям, а также граждан. По вопросам участия в акции необходимо обращаться в подразделения МЧС и администрации муниципальных образований. Предложения и инициативы по акции приветствуются, сообщает пресс-служба МЧС России по НСО.