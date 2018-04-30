В Новосибирской области начали чистить берега от мусора

В НСО началась всероссийская экологическая акция «Чистый берег». Акция будет проходить две недели, за которые планируется очистить как минимум 75 тысяч метров береговой линии на 87 новосибирских водоемах. Акция проводится уже 5 лет и служит отличным поводом для повышения экологической культуры населения.

В акции МЧС задействуют 320 человек. Также к субботникам могут присоединиться более двух тысяч общественников и представителей администраций районов. Главная задача — очистить береговую линию водоемов от мусора и подготовить места массового отдыха населения к купальному сезону.