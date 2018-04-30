СМИ: глава МИД Китая посетит КНДР 

ТАСС: последние новости

Рубль продолжил рост после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%

Трутнев считает необходимым довести торговый оборот ДФО с Монголией до $500 млн

GDR En+ Group растут на Мосбирже после новости о возможном сокращении доли Дерипаски