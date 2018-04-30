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СМИ: глава МИД Китая посетит КНДР
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СМИ: глава МИД Китая посетит КНДР 

ТАСС 35 минут назад
ТАСС, 30 апреля. Министр иностранных дел КНР Ван И посетит КНДР на текущей неделе. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap.
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