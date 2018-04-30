«Мы пока не накопили достаточно активов»

Почему инвесторы продолжают нести деньги в фонды облигаций и кому стоит открывать ИИС? Что делать тем, кто хочет получать доход в валюте? Будут ли снижаться комиссии за управление ПИФами? На вопросы Банки.ру ответил представитель крупнейшей розничной компании УК «Сбербанк управление активами».

«Могут быть «черные лебеди»

— Как вы объясняете продолжающийся приток средств в ПИФы? Насколько устойчивая, по-вашему, эта тенденция?

— Мы считаем, что сформировалась вполне устойчивая тенденция. Таких объемов рынок коллективных инвестиций еще не видел. Только за первый квартал этого года пришло 37 миллиардов рублей. Это понятно: даже банки не из первой двадцатки уже предлагают депозиты под 7—8%, но клиенты за последние несколько лет привыкли к доходности выше 10%. Единственный вариант — брать на себя какой-то риск, вкладывая в фонды акций, или самостоятельно торговать на рынке.

Но даже фонды облигаций в этом могут показать двузначную доходность, около 10%. Математика здесь простая: при снижении ставки дисконтирования, как известно, растет рыночная цена или, как еще говорят, «тело» облигации. Допустим, если у вас в портфеле облигации, доходность к погашению которых составляет 7%, дюрация — три года, то при снижении ставки на 1% в 2018 году стоимость облигации может вырасти на 3%. Вот простой пример, как заработать выше вклада.

Единственное опасение — что могут быть «черные лебеди». Тогда приток в ПИФы остановится.

— Вы имеете в виду американские санкции на российский госдолг? Какие последствия будут для рынка коллективных инвестиций?

— Для нас самое опасное — это резкое падение цен на нефть и сохранение на низком уровне длительное время, поскольку экономика крайне зависима от этого фактора. Геополитика, как показал кейс с Русалом , может вносить крайне неожиданные и достаточно чувствительные изменения. Многое тут зависит от дальнейшего политического курса страны.

Если нефть упадет до 40—50 долларов, то есть риск серьезного осложнения ситуации на рынке. Тогда инвесторы снова понесут деньги на депозиты Сбербанка ВТБ , потому что банковские ставки опять могут вырасти. Такое уже было в 2014—2015 годах, когда инвесторы продавали портфели и переводили средства на депозиты под 15—16% годовых.

«Сейчас открывается окно возможностей»

— Многих инвесторов, которые были бы не против доверить деньги управляющему, останавливает высокая комиссия? Почему в России такая высокая плата за управление ПИФами?

— На Западе в индустрии коллективных инвестиций находится 30 трлн долларов. В России — 4,5 млрд Мы пока не накопили достаточно активов. Поэтому за рубежом средняя норма вознаграждения за управление фондов составляет 0,5—0,7%, в России — от 1,5% и до 3—4% в зависимости от типа ПИФа. Но по мере того, как будут расти активы фондов, появится возможность снижать комиссии. Причем не только управляющим, но и банкам-агентам, услуги которых во многом обуславливают текущее вознаграждение в ПИФах и доверительном управлении.

Кроме того, чем больше будет конкуренции, приходящей на рынок управления активами из смежных финансовых отраслей, тем скорее управляющим придется пойти на снижение тарифов. Примеры таких конкурентов — робоэдвайзинг и автоследование у брокеров, биржевые фонды (ETF), различные финансовые маркетплейсы… Но сейчас это правило не работает. Я знаю, что конкуренты проводили эксперимент: снизили комиссии за управление фондами. Но на притоки-оттоки это никак не повлияло. Мы также запустили в прошлом году фонд денежного рынка с минимальной комиссией 1% и без комиссий за «вход» и «выход». Но значительного спроса пока не видим, доля так называемых price seekers, которые ищут минимальную цену, среди клиентов очень низка.

— Почему инвесторы выбирают ПИФы облигаций? В ИИС совершенно иная статистика: согласно данным Московской биржи , в акции их владельцы вложили более половины средств. Как это можно объяснить?

— Приток средств в акции растет, но не так сильно, как в облигационные стратегии. Во-первых, видимо, это связано с тем, что на рынок приходят люди, которые до этого никогда не имели дело с фондовым рынком. Поэтому клиентские менеджеры рекомендуют, как правило, вкладывать в ПИФы облигаций или покупать в ИИС гособлигации. И это правильно. Во-вторых, многие инвесторы понимают, что пока снижаются ставки, наиболее правильно, с точки зрения соотношения риск/доходность, покупать облигации. Рынок акций отреагирует на цикл понижения ставок позже. И в-третьих, если посмотреть статистику по ПИФам, то окажется, что последние несколько лет в среднем доходность фондов облигаций была не хуже, чем у ПИФов акций. Разумеется, если не брать в расчет секторальные фонды, которые показывали доходность в десятки процентов годовых…

— А когда, на ваш взгляд, нужно перекладываться из облигаций в акции? Как понять, что вот — время пришло?

— Зависит от ваших целей. Последние геополитические события спровоцировали временный спад на рынках. Рынки его понемногу отыгрывают, но волатильность сохраняется. Если цель — сохранить и заработать, то, возможно, пока не стоит перекладываться в акции. Если же цель максимизировать прибыль, то сейчас открывается так называемое окно возможностей, когда можно выгодно войти в рынок, ведь любое снижение сменяется ростом.

Между ПИФ и ИИС — Почему рынок коллективных инвестиций, который существует в России уже два десятка лет, на порядок меньше, чем объем банковских вкладов? И даже несмотря на падающие ставки, объем вкладов продолжает расти. В чем проблема: в инертности граждан или в том, что они просто не в курсе, куда, помимо банков, можно еще вложить деньги?

— У нас не сформирован массовый спрос на инвестиционные продукты. Очень часто розничный инвестор не знает, что есть инвестиционные стратегии, возможности, пока ему это не предложит консультант. Поэтому нужно увеличивать число квалифицированных инвестиционных консультантов. Сейчас наши инвестиционные продукты предлагаются только в премиальных каналах — «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк Первый». Это примерно 800 отделений, а в остальных 16 с половиной тысячах, где люди меняют валюту или оплачивают коммунальные услуги, вы можете открыть карты или депозит.

— Может, это просто неинтересно банкам?

— Нет, потому что все кредитные организации заинтересованы в том, чтобы увеличивать комиссионные. Эти доходы менее волатильные, меньше зависят от маржи между депозитом и кредитом. Но проблема в том, что нужно так построить каналы продаж инвестиционных продуктов, чтобы клиенты правильно понимали, что им предлагают, умели оценить риски. Возможно, отчасти эту проблему решат роботизированные алгоритмы, которые будут определять риск-профиль клиента, составлять для него индивидуальный финансовый план. И уже на этой основе менеджер сможет сформировать портфель клиенту, выбрать подходящие ему финансовые стратегии. Это отчасти решит проблему мисселинга и конфликта интересов, когда клиенту предлагается более выгодный для банка продукт, а не тот, который ему подходит.

Мы как раз сейчас тестируем продажи ПИФов с помощью алгоритмов финансового планирования в онлайне. Отрабатываем технологию презентации, которая давала бы ясное представление о рисках того или иного продукта, и вместе с тем описание этого продукта было максимально понятно для клиента.

Кроме того, мы тестируем продажи ИИС как наиболее выгодного и понятного для ретейловых клиентов продукта в массовой розничной сети Сбербанка. Нужно оптимизировать процесс выбора и продажи, потому что в розничных сетях нет 30—40 минут, чтобы разъяснить все тонкости. Пробуем в нескольких отделениях, но надеемся, что до конца года ИИС можно будет купить во всех отделениях Сбербанка. Пока это будет облигационная стратегия, которая с учетом налогового вычета может принести очень хорошую доходность.

— В каком случае стоит выбирать ИИС, а для кого лучше подходит ПИФ?

— Если у вас сумма до 400 тысяч рублей и вы готовы держать эти средства не менее трех лет, то лучше открыть ИИС. Потому что только с налогового вычета (если вносить ежегодно по 400 тысяч) вы получите безрисковую доходность 6,5% годовых. Плюс вы получите доходность от облигаций. Если сумма более значительная, то можно инвестировать в ПИФ облигаций, это более ликвидный инструмент. У нас, если инвестор держит средства более двух лет, он не платит комиссию за выход. Кроме того, всегда есть возможность обменять паи одного фонда на паи другого.

«Диверсификация — это единственный «бесплатный сыр»

— Что вы посоветуете инвесторам, которые хотели бы зарабатывать доход в валюте? Открывать ИИС и покупать на питерской бирже американские акции? А могут ли что-то предложить управляющие компании?

— Продуктов в валюте много, но большинство из них для квалифицированных инвесторов, там достаточно большой порог входа. Но мы еще в ноябре прошлого года запустили стратегию доверительного управления, которая инвестирует в фонд еврооблигаций, клиенты могут вносить в валюте от 5 тысяч долларов и абстрагироваться от расходов на конвертацию и валютного риска.

Вообще, в условиях, когда растет ставка по долларовым инструментам, самая правильная стратегия — открывать краткосрочный валютный депозит. Эти средства можно постоянно перекладывать, к концу срока открывая новый вклад. Пока будут расти процентные ставки, «тело» валютных евробондов будет снижаться, и по итогам года такие стратегии могут показать нулевой результат. В этом случае лучше отсидеться в депозитах. Если у вас более длинный горизонт инвестирования — 3—5 лет, то можно вложить в стратегию доверительного управления, инвестирующую в еврооблигации. Она может принести около 4% годовых. Примерно такая у еврооблигаций доходность до погашения.

— То есть в иностранные акции вы вкладывать не советуете?

— Мы, наоборот, считаем, что диверсификация — это единственный «бесплатный сыр». Мы предлагаем ПИФы иностранных акций, а также сейчас развиваем стратегии активного инвестирования, в рамках которых наращиваем экспертизу на глобальных рынках. Мы вкладываем в машиностроение, IT-сектор, Интернет, потребительский и финансовый сектор. Во всех отраслевых фондах до 50% средств вложено в иностранные компании. Поэтому у нас достаточно широкий набор стратегий, ориентированных на иностранный рынок. Это очень нам помогло удержать клиентов в свое время, когда многие инвесторы выходили из российских бумаг.

— Давайте разберем конкретный пример: вот есть 5 тысяч долларов. Идти в банк не хочется, потому что там очень низкая ставка. Что могут предложить управляющие?

— Например, у нас есть продукты, позволяющие инвестировать в еврооблигации без какого-то валютного риска. Доходность этой стратегии сейчас составляет 3,5—4% после выплаты всех комиссий.

Еще у нас в планах запуск в этом году биржевого фонда, стратегия которого ориентирована на глобальный рынок акций. Возможно, это будут бумаги, входящие в индекс S&P или MSCI.