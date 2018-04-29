ЕЭК провела имитационные торги с участием стран евразийской «пятерки»

Имитационные торги электроэнергией с участием всех стран евразийской «пятерки» провела Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) совместно с АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» (КОРЭМ) в рамках проекта по созданию общего электроэнергетического рынка электроэнергии Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Реализация проекта по формированию общего электроэнергетического рынка (ОЭР) ЕАЭС пройдет с использованием существующих торговых площадок стран интеграционного объединения. Казахстан — один из лидеров централизованной торговли электроэнергией в Союзе. Но предстоит еще определить, какие площадки будут задействованы в общем рынке», — отметил директор департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец.

На территории ЕАЭС сегодня действуют три площадки, специализирующиеся на торговле электроэнергией. Это казахстанское АО «КОРЭМ» («Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности») и две российские структуры — АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» («АТС») и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа

Для участия в двух торговых сессиях было зарегистрировано 24 участника из стран ЕАЭС, в том числе генерирующие, сетевые компании и другие участники рынка — «ЕвроСибЭнерго» , «Сибирская Генерирующая Компания», « ОГК-2 », «ФГК РусГидро», « ТГК-1 », Ассоциация «НП Совет Рынка», «Раздан-5» (« Газпром Армения »), «Русал Арменал», «АраратЦемент», «Минскэнерго», «Гомельэнерго», «Белэнерго», «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» и т.д.

За время первой торговой сессии участниками деловой игры одавались заявки на покупку и продажу электроэнергии с поставкой на месяц вперед.

По итогам имитационных торгов по срочным контрактам зарегистрировано 116 сделок, общий объем которых составил около 37 163 млн кВт*ч.

Вторая торговая сессия проводилась для демонстрации так называемой торговли «на сутки вперед». Ее участники могли подавать свои заявки на покупку или продажу электроэнергии в каждый час предстоящих суток. В результате деловой игры зарегистрировано более 357 сделок суммарным объемом около 10 млн кВт*ч.

Сделки на площадке АО «КОРЭМ» в обеих сессиях проходили методом непрерывных встречных торгов без ограничений по объемам заявок. Для этого была задействована демоверсия торговой системы. При этом по условиям имитационной торговли в цене предложения и покупки не закладывалась стоимость межгосударственной передачи электроэнергии. В том числе это связано и с тем, что в самом Казахстане действует единый тариф на передачу электроэнергии по магистральным сетям, и соответствующим образом сегодня настроено программное оборудование торговой площадки, которое при необходимости должно быть модернизировано.

В мае-июне также планируется провести имитационные торги на площадке российского АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии», которое выполняет функции коммерческого оператора оптового рынка. «АТС» является на 100% дочерней компанией Ассоциации «НП Совет рынка».

«Сегодня предстоит подготовить свод правил для функционирования ОЭР Союза. Обсуждаются подходы к организации централизованной торговли электроэнергией по срочным контрактам и «на сутки вперед» в рамках ОЭР Союза. Для этих целей крайне важно отработать и механизм торгов на электронных биржах стран ЕАЭС», — отметил Леонид Шенец.

Запуск общего рынка будет способствовать повышению прозрачности ценообразования, снижению темпов роста цен на электроэнергию для конечных потребителей и созданию благоприятных условий для инвестирования в объекты электроэнергетики.

В 2019 году планируется заключить международный договор об общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ