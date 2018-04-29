20 невиданных штук с AliExpress, вроде светового меча

20 невиданных штук с AliExpress, вроде светового мечаЕсли не знаете, чем порадовать себя после тяжелой трудовой недели, наша подборка специально для вас.

Собрали интересные и полезные штуки, которые определенно понадобятся во время летнего отпуска.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Вакуумная гарнитура Xiaomi

Качественные «затычки» с микрофоном для разговоров.

Цена: 1 256 руб., купить с кэшбеком

2. Световой меч Лучший подарок для фанатов Star Wars.

Цена: 835 руб., купить с кэшбеком

3. Диодная лента

Поможет создать тематическое освещение в любом месте. В комплекте пульт ДУ.

Цена: от 190 руб., купить с кэшбеком

4. Маскировочный костюм

Отличный костюм для охоты или военизированных игр.

Цена: от 1 465 руб., купить с кэшбеком

5. Дорожная сумка

Удобный органайзер для мелких предметов в дорогу.

Цена: 621 руб., купить с кэшбеком

6. Набор раций

Пара компактных раций с настройкой частоты и зарядной станцией в комплекте.

Цена: от 1 681 руб., купить с кэшбеком

7. Кухонный миксер

Незаменимая штука для любителей готовить.

Цена: 227 руб., купить с кэшбеком

8. Кепка Шерлока

Стильный головной убор станет завершающим штрихом в загадочном образе.

Цена: 1 106 руб., купить с кэшбеком

9. Кварцевый хронометр

Годные наручные часы, есть несколько расцветок.

Цена: 1 385 руб., купить с кэшбеком

10. Яркие чемоданы

Дорожные сумки с необычной расцветкой.

Цена: от 374 руб., купить с кэшбеком

11. Вентилятор с часами

Компактный USB-прибор для охлаждения в жару.

Цена: 520 руб., купить с кэшбеком

12. Стильные очки

Большой выбор солнцезащитных очков разных цветов.

Цена: от 417 руб., купить с кэшбеком

13. Умная розетка

Помогает следить за потреблением электроэнергии.

Цена: 829 руб., купить с кэшбеком

14. Дубликатор домофонных ключей

Поможет экономить на потерявшихся брелоках.

Цена: 737 руб., купить с кэшбеком

15. Спальный мешок

Теплый, но при этом довольно компактный спальник.

Цена: от 2 100 руб., купить с кэшбеком

16. Ручная пила

Полезный в домашнем хозяйстве набор.

Цена: от 1 044 руб., купить с кэшбеком

17. Зеркальная пленка

Поможет затонировать любое стекло в доме.

Цена: от 302 руб., купить с кэшбеком

18. Сумка-холодильник

Компактная термосумка для хранения обедов на работе.

Цена: 113 руб., купить с кэшбеком

19. Пульт ДУ на руль

Умеет переключать треки, соединяется с магнитолой по Bluetooth.

Цена: 759 руб., купить с кэшбеком

20. Часы-зажигалка

Необычные часы со встроенной электронной зажигалкой.

Цена: 578 руб., купить с кэшбеком

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!

И последнее. У нас есть еще три классных штуки для вас. Заглядывайте в наш Telegram.