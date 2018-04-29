20 невиданных штук с AliExpress, вроде светового меча 

20 невиданных штук с AliExpress, вроде светового мечаЕсли не знаете, чем порадовать себя после тяжелой трудовой недели, наша подборка специально для вас.
Собрали интересные и полезные штуки, которые определенно понадобятся во время летнего отпуска.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Вакуумная гарнитура Xiaomi
Качественные «затычки» с микрофоном для разговоров.
Цена: 1 256 руб., купить с кэшбеком
2. Световой меч Лучший подарок для фанатов Star Wars.
Цена: 835 руб., купить с кэшбеком
3. Диодная лента
Поможет создать тематическое освещение в любом месте. В комплекте пульт ДУ.
Цена: от 190 руб., купить с кэшбеком
4. Маскировочный костюм
Отличный костюм для охоты или военизированных игр.
Цена: от 1 465 руб., купить с кэшбеком
5. Дорожная сумка
Удобный органайзер для мелких предметов в дорогу.
Цена: 621 руб., купить с кэшбеком
6. Набор раций
Пара компактных раций с настройкой частоты и зарядной станцией в комплекте.
Цена: от 1 681 руб., купить с кэшбеком
7. Кухонный миксер
Незаменимая штука для любителей готовить.
Цена: 227 руб., купить с кэшбеком
8. Кепка Шерлока
Стильный головной убор станет завершающим штрихом в загадочном образе.
Цена: 1 106 руб., купить с кэшбеком
9. Кварцевый хронометр
Годные наручные часы, есть несколько расцветок.
Цена: 1 385 руб., купить с кэшбеком
10. Яркие чемоданы
Дорожные сумки с необычной расцветкой.
Цена: от 374 руб., купить с кэшбеком
11. Вентилятор с часами
Компактный USB-прибор для охлаждения в жару.
Цена: 520 руб., купить с кэшбеком
12. Стильные очки
Большой выбор солнцезащитных очков разных цветов.
Цена: от 417 руб., купить с кэшбеком
13. Умная розетка
Помогает следить за потреблением электроэнергии.
Цена: 829 руб., купить с кэшбеком
14. Дубликатор домофонных ключей
Поможет экономить на потерявшихся брелоках.
Цена: 737 руб., купить с кэшбеком
15. Спальный мешок
Теплый, но при этом довольно компактный спальник.
Цена: от 2 100 руб., купить с кэшбеком
16. Ручная пила
Полезный в домашнем хозяйстве набор.
Цена: от 1 044 руб., купить с кэшбеком
17. Зеркальная пленка
Поможет затонировать любое стекло в доме.
Цена: от 302 руб., купить с кэшбеком
18. Сумка-холодильник
Компактная термосумка для хранения обедов на работе.
Цена: 113 руб., купить с кэшбеком
19. Пульт ДУ на руль
Умеет переключать треки, соединяется с магнитолой по Bluetooth.
Цена: 759 руб., купить с кэшбеком
20. Часы-зажигалка
Необычные часы со встроенной электронной зажигалкой.
Цена: 578 руб., купить с кэшбеком
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
И последнее. У нас есть еще три классных штуки для вас. Заглядывайте в наш Telegram.