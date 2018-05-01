В Москве открылся офис прямых продаж билетов на ЧМ 2018

Начиная с 1 мая, билеты на Чемпионат мира-20148 можно будет приобрети в столице по адресу «Улица Житная, дом 4».

Москве открылся офис продаж билетов на матчи Чемпионата мира по футболу, которые этим летом пройдут в России

Ранее билеты можно было приобрести только через интернет. Теперь же это можно сделать в офисе, который располагается по адресу «Улица Житная, дом 4».

За 15 минут до начала продаж у здания, расположившемся по вышеназванному адресу, столпилось примерно полтысячи человек. Болельщики организовали огромную очередь, несмотря на праздничные дни.

Все билеты были разделены на четыре ценовые категории. Стоимость билетов первой категории составляет от 210 до 750 долларов, второй — от 165 до 480 долларов и третьей — 105 до 285 долларов. Четверная категория была введена специально для граждан РФ, самый дешевый билет можно приобрести за 1280 рублей.

Тунис в Саранске. На данный момент в кассах еще остались билеты на все футбольные турниры, которые пройдут в Волгограде , а также на матч Панама

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.