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Стали известны места проведения акции «Лес Победы» в Дзержинском
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Стали известны места проведения акции «Лес Победы» в Дзержинском 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Акция по посадке леса «Лес Победы» пройдет в подмосковном Дзержинске 12 мая на шести площадках, сообщила администрация муниципалитета.
Мероприятие стартует в 11:00 в сквере Победы, сквере Ветеранов, Спортивном парке в овраге, от дома № 20 на улице Ленина до храма Дмитрия Донского, во дворе между домами № 28 и 30 на улице Угрешской, на «Гремячевском роднике» и сквере на месте гибели первого мэра города Виктора Доркина.
Принять участие в восстановлении лесного фонда приглашаются все желающие. В заявлении сообщается, что приходить можно компаниями и семьями.
Областная акция «Лес Победы», приуроченная ко Дню Победы, пройдет во всех районах Московской области 12 мая. К озеленению подготовлено порядка 1230 участков в муниципалитетах, из них 80 участков — на землях лесного фонда. Всего планируется высадить больше 1,5 миллиона деревьев. 1,4 миллиона будут высажены в лесах, 113 тысяч — в подмосковных парках и скверах.
Центральной площадкой проведения акции станет Солнечногорский район, где будет посажено порядка 160 тысяч деревьев.
Фотоконкурс #леспобеды2018 пройдет в рамках традиционной акции по озеленению Подмосковья, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников. Чтобы принять участие, необходимо прийти на акцию 12 мая, посадить дерево и сделать фотографию.
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