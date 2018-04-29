Стали известны места проведения акции «Лес Победы» в Дзержинском

Акция по посадке леса «Лес Победы» пройдет в подмосковном Дзержинске 12 мая на шести площадках, сообщила администрация муниципалитета.

Мероприятие стартует в 11:00 в сквере Победы, сквере Ветеранов, Спортивном парке в овраге, от дома № 20 на улице Ленина до храма Дмитрия Донского , во дворе между домами № 28 и 30 на улице Угрешской, на «Гремячевском роднике» и сквере на месте гибели первого мэра города Виктора Доркина.

Принять участие в восстановлении лесного фонда приглашаются все желающие. В заявлении сообщается, что приходить можно компаниями и семьями.

Областная акция «Лес Победы», приуроченная ко Дню Победы, пройдет во всех районах Московской области 12 мая. К озеленению подготовлено порядка 1230 участков в муниципалитетах, из них 80 участков — на землях лесного фонда. Всего планируется высадить больше 1,5 миллиона деревьев. 1,4 миллиона будут высажены в лесах, 113 тысяч — в подмосковных парках и скверах.

Центральной площадкой проведения акции станет Солнечногорский район, где будет посажено порядка 160 тысяч деревьев.