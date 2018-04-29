В Самарской области юнармейцы проводят акцию «Посты Памяти»

В акции приняли участие юнармейские отряды и военно-патриотические клубы «Кадет», «Берет», «Боевой расчет», «Экипаж», «Юность», «Тайфун», «Кадетский корпус», «Регион — 63», всего более 500 юнармейцев региона.

Самарской области юнармейцы проводят военно-патриотическую акцию «Посты Памяти» приуроченную ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В акции приняли участие юнармейские отряды и военно-патриотические клубы «Кадет», «Берет», «Боевой расчет», «Экипаж», «Юность», «Тайфун», «Кадетский корпус», «Регион — 63», всего более 500 юнармейцев региона.

Основной целью акции являлось нравственное воспитание молодежи, укрепление патриотического духа и сплочённости. Путем развития в молодежной среде традиции несения почётного караула, как механизма проявления особой благодарности и почестей участникам событий Великой Отечественной войны.