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Россиянка случайно оставила в кафе более 450 тысяч рублей чаевых
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Россиянка случайно оставила в кафе более 450 тысяч рублей чаевых 

360tv.ru 1 час назад
Россиянка Олеся Шемякова во время путешествия с сыном по Швейцарии решила перекусить в кафе «Café New Point» в Дитиконе. При расчете банковской карточкой через мобильный терминал возникли технические сложности. В итоге позже в ежемесячной банковской выписке Олеся обнаружила, что нехитрый перекус ей обошелся в 7780 долларов. О ситуации сообщил сайт издания Russische Schweiz Media.
Официант сунул мне терминал прямо в руки. Я ввела пин-код, но оплата не прошла. После этого я повторно ввела пин-код, и тогда все получилось
— Олеся Шемякова.
В общей сложности с ее счета списали 7709,70 франка (около 7780 долларов США). Женщина обратилась в банк, который выпустил карточку, с просьбой помочь вернуть деньги. В банке сослались на то, что это личное дело владелицы карточки. банк тут не при чем. В «Café New Point» Олесе сначала пообещали отдать ее чаевые, но затем просто перестали выходить на связь: компания, которой принадлежит кафе, как раз проходит процедуру банкротства.
В полиции состава преступления не увидели. В итоге россиянка лишилась 7780 долларов — что в примерном пересчете на отечественную валюту составляет 466 800 рублей.
Московский таксист, взявший с чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранды 50 тысяч рублей за поездку, думал, что это были чаевые. Такое заявление он сделал во время очной ставки со своим пассажиром в отделении полиции
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