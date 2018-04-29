Средняя зарплата в Псковской области на 1 марта составила 25 740 рублей 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в Псковской области на 1 марта 2018 года составила 25 740, сообщает Псковстат. Рост зарплаты по отношению к первым двум месяцам 2017 года составил 14,7 процента. Общий объём денежных доходов населения региона за первые два месяца составил 24 млрд 598 млн рублей. В первые два месяца 2017 года денежные доходы населения были выше и составили 25 млрд 875,9 млн рублей. Тогда в их объёме была учтена выделенная из федерального бюджета единовременная денежная выплата пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тыс. рублей. Добавим, реальные располагаемые денежные доходы жителей Псковской области по данным Псковстата снизились на 3,5 процента. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».