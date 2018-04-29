Казанские обманутые вкладчики направят письма Путину и Минниханову 

Кредиторы 1-й очереди Татфондбанка и ИнтехБанка в воскресенье, 29 апреля вышли на митинг в казанском парке Крылья советов. Акция планировалась в сквере Тинчурина, однако городские власти предложили другую площадку. Цель митинга — привлечь внимание республиканских властей к проблемам именно этой части кредиторов. Участники акции надеются на возврат 100 процентов средств через Республиканский фонд поддержки. Приглашение посетить митинг были направлены премьер-министру РТ Алексею Песошину, помощнику президента Республики Татарстан Айрату Нурутдинову, а также в АСВ. Представители власти на акции замечены не были. В завершение митинга участники подписали письма, адресованные президенту России Владимиру Путину, президенту РТ Рустаму Минниханову. Кроме того, обращения будут направлены в Центробанк, АСВ, а также попечительский совет Республиканского фонда поддержки. Ранее сообщалось, что Республиканский фонд поддержки поможет вкладчикам банков-банкротов до 2020 года.