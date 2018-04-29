Топ-5 самых дорогих рукописей

Самые дорогие пляшущие человечки в мире. Одноименную рукопись писателя Артура Конан Дойла продали на аукционе в США за 312 тысяч долларов. Этот лот — одно из расследований легендарных Шерлока Холмса и доктора Ватсона -стал самым дорогим на торгах. В тот же день выставляли рукописи американского президента Джорджа Вашингтона и правозащитника Мартина Лютера Кинга. Записям Конан Дойла больше ста лет, в них есть даже три подписи автора. Но такая цена далеко не предел. О самых дорогих рукописях в истории — ТОП-5 от телеканала «МИР 24».

На пятом месте нашего рейтинга самых дорогих рукописей — подлинник стихотворения Александра Пушкина «Блажен, кто знает наслаждение». В 2007 году его продали на аукционе Sothebys за 322 тысячи долларов. Записки солнца русской поэзии — довольно редкая вещь на рынке, поэтому за рукопись заплатили в два раза больше оценочной стоимости. Подлинник принадлежал современнице Пушкина — графине Саре Софии Виллерс, которая собирала автографы известных людей своего времени. На четвертом месте нашего рейтинга — неопубликованная глава из «Улисса» Джеймса Джойса . Стоимость фрагмента романа ирландского писателя составила 1 миллион 530 тысяч долларов. Хотя стартовая цена на аукционе Christie's составляла 600 тысяч. Роман рассказывает всего об одном дне из жизни дублинского еврея Леопольда Блума. Этот день он проводит в издательстве, в кафе, на похоронах, в притоне и у себя дома. Главная интрига «Улисса» — измена жены Блума, о которой он знает, но бездействует. Черновая рукопись главы «Цирцея» посвящена жутким приключениям Леопольда в дублинском районе красных фонарей. Почему она не вошла в роман — история умалчивает. Дороже неопубликованного фрагмента «Улисса» оказался черновик романа «Путешествие на край ночи» французского писателя Луи-Фердинанда Селина. Рукопись ушла с молотка за 1 миллион 550 тысяч долларов. Она на третьей строчке нашего рейтинга. Книга автобиографична. Жизненный путь главного героя Фердинана Бардамю во многом соответствуют мытарствам самого Селина. В ней и участие в Первой мировой войне, и ранение, и работа по контракту в африканских колониях, и врачебная практика в убогом парижском предместье. На втором месте нашего рейтинга — сборник трудов режиссера Андрея Тарковского . Его купили на аукционе Sothebys за 2 миллиона и 400 тысяч долларов. Эта цена оказалась выше оценочной в 15 раз! В лот вошли черновики автобиографии Тарковского, фотографии и аудиозаписи, а также сценарии самых известных работ режиссера «Зеркало» и «Солярис». Известно, что торги были долгими и ожесточенными. В результате архив Тарковского приобрели власти Ивановской области , откуда родом режиссер. Как пояснили в аукционном доме, для мира кино эта сделка стала исторической. Наконец, на первом месте нашего рейтинга — седьмой экземпляр рукописи «Сказок барда Бидля» писательницы Джоан Роулинг . Он ушел с молотка за четыре миллиона долларов, став самой дорогой детской книгой в истории. Роулинг собственноручно написала и проиллюстрировала всю книгу, а шесть ее копий подарила людям, которые принимали участие в создании историй о Гарри Поттере . Внешне «Сказки барда Бидля» выглядят по-настоящему волшебно — обложка сделана из кожи и украшена полудрагоценными камнями. Вырученные средства Роулинг передала благотворительному фонду.

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