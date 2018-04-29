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Более 97 литров крови сдали приморцы в ходе акции «АвтоМотоДОНОР»
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Более 97 литров крови сдали приморцы в ходе акции «АвтоМотоДОНОР» 

Prim.News 24 минуты назад
Кровь сдавали и полицейские.
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В преддверии официального открытия мотосезона в Приморском крае прошла Всероссийская акция «Авто-МотоДОНОР». Самое большое количество участников акции было зафиксировано во Владивостоке на Краевой станции переливания крови. Среди доноров были сотрудники Госавтоинспекции, члены общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», студенты вузов, а также неравнодушные граждане, которые откликнулись на призыв принять участие в акции. В этот день сдать кровь пришли 216 приморцев, всего было заготовлено 97,2 литров крови.
Это мероприятие помогает не только существенно пополнить банк крови, но и носит просветительскую функцию, напоминая обществу о важности донорства и необходимости соблюдения порядка на дорогах.
Как сообщили в Госавтоинспекции, ежедневно на территории Приморского края происходит около 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В первом квартале этого года в авто— и мотоавариях пострадали более 800 человек. Идея акции не случайна — ведь водители всех категорий, как никто другой знают о том, что дорога всегда является местом повышенной опасности и очень часто жизни пострадавших в автокатастрофах напрямую зависят от наличия донорской крови.
С 2009 года Всероссийская акция «Авто-МотоДонор» проводится дважды в год — в апреле и октябре. Как показывает практика, авто— и мотолюбители — активные люди, понимающие важность проводимых мероприятий, всегда готовые поддержать благое начинание, стать донорами и привлечь к донорскому движению других.
Сотрудники Госавтоинспекции Приморского края и станции переливания крови выражают благодарность всем приморцам, откликнувшимся на призыв полицейских и принявшим участие в акции, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
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