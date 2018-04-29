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Орловцы присоединятся к акциям против дельфинариев
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Орловцы присоединятся к акциям против дельфинариев 

РИА 57 42 минуты назад
Фото: РИА 57
В субботу, 12 Мая, неравнодушные люди по всему миру выйдут с мирными акциями против океанариумов и дельфинариев.
Уже два года Россия участвует в международном митинге. Орловцы решили присоединиться к акции в 2018, тем более что в нашем городе начинаются гастроли передвижного дельфинария. Покупая билеты в такие заведения, люди спонсируют жестокость, считают участники акции. Запланирована серия одиночных пикетов.
«Ресурсы бассейнов не позволяют животным даже нормально двигаться, не говоря уже о хлоре, раздражающем кожу, скудном питании, изменениях психики. На воле дельфины живут от 25 до 60 лет. А в условиях дельфинариев более половины умирает в течение первых двух лет, не выдерживая одиночества и психологических пыток. Существование выживших длится не более шести лет», — указано на странице мероприятия.
Подробнее в группе «Альянс Защитников Животных — Орел».
Сообщение Орловцы присоединятся к акциям против дельфинариев появились сначала на РИА 57.
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