Орловцы присоединятся к акциям против дельфинариев

В субботу, 12 Мая, неравнодушные люди по всему миру выйдут с мирными акциями против океанариумов и дельфинариев.

Уже два года Россия участвует в международном митинге. Орловцы решили присоединиться к акции в 2018, тем более что в нашем городе начинаются гастроли передвижного дельфинария. Покупая билеты в такие заведения, люди спонсируют жестокость, считают участники акции. Запланирована серия одиночных пикетов.

«Ресурсы бассейнов не позволяют животным даже нормально двигаться, не говоря уже о хлоре, раздражающем кожу, скудном питании, изменениях психики. На воле дельфины живут от 25 до 60 лет. А в условиях дельфинариев более половины умирает в течение первых двух лет, не выдерживая одиночества и психологических пыток. Существование выживших длится не более шести лет», — указано на странице мероприятия.

Подробнее в группе «Альянс Защитников Животных — Орел».