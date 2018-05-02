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Центробанк пригрозил блокировкой мошенническим сайтам по продаже билетов на ЧМ-2018
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Центробанк пригрозил блокировкой мошенническим сайтам по продаже билетов на ЧМ-2018 

Rambler News Service 36 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России будет блокировать мошеннические сайты, которые продают билеты на матчи Чемпионата мира по футболу — 2018, сообщается на сайте регулятора.
«Банк России имеет полномочия по блокировке мошеннических сайтов с конца 2016 года. В рамках этих полномочий Банк России с начала года уже инициировал прекращение работы 25 сайтов, которые под видом продажи билетов на чемпионат мира по футболу похищали у людей деньги», — сказано в сообщении.
В ЦБ отметили, что только у сайта Международной федерации футбола (FIFA) есть право продавать билеты на матчи.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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