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Тест: Что вы знаете о чемпионатах мира по футболу?
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Тест: Что вы знаете о чемпионатах мира по футболу? 

АиФ — Юг 7 часов назад
Фото: АиФ – Юг
На Чемпионате мира по футболу 2018 Сочи примет четыре матча группового этапа и две игры плей-офф. В Олимпийском парке сыграют сборные Португалии и Испании, а также действующие обладатели Кубка мира — сборная Германии.
15 июня на стадионе «Фишт» сыграют представители группы B. Испания — Португалия. 18 июня сразятся команды из группы G. Бельгия — Панама. 23 июня выступят команды из квартета F: Германия — Швеция. 26 июня сыграют команды из группы С. Австралия — Перу.
30 июня «Фишт» примет встречу 1/8 финала сыграет победитель группы A с командой занявшей второе место в квартете B. В группу А попали сборные России, Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. В группе B Португалия, Испания, Марокко, Иран. 7 июля Сочи примет четвертьфинал мирового первенства.
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