Представлена форма волонтеров чемпионата мира по футболу

Красочную экипировку будут носить все 17 040 волонтеров Оргкомитета «Россия-2018». Презентация униформы, которую разработал партнер Международной федерации футбола (ФИФА), состоялась в понедельник, 30 апреля, в Парке футбола Чемпионата мира в Екатеринбурге

Моделями выступили сами волонтеры. К ним присоединился звездный гость — чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции , легендарный футболист Марсель Десайи. Он пообщался с болельщиками и волонтерами, а также поделился впечатлениями от униформы.

— Чемпионат мира невозможно представить без волонтеров, — отметил Десайи. — И теперь можно сказать, что они будут легко заметны — форма не только удобная и красивая, но и яркая. Я пообщался сегодня с некоторыми из тех, кто будет на чемпионате мира, и вижу, что это крайне позитивные люди, которые в любой момент готовы помочь.

Как сообщили «ВМ» в пресс-службе Оргкомитета «Россия-2018», в комплект экипировки волонтеров входят футболка, кофта, брюки, кроссовки, кепка, рюкзак, мешок для обуви и дождевик. На всей униформе есть элементы фирменного стиля турнира. Создатели постарались сделать ее не только красивой и яркой, чтобы волонтеры были заметны, но и комфортной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Волонтеры — наши незаменимые помощники. Они не только дополняют работу организаторов в самых разных важных направлениях подготовки и проведения чемпионата мира, но и создают уникальную и неповторимую атмосферу турнира. Мы очень рады, что наши волонтеры получили яркую и узнаваемую экипировку, которая позволит гостям легко выделить их из потока людей и будет способствовать хорошему, праздничному настроению у болельщиков и участников чемпионата мира.

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