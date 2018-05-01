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Представлена форма волонтеров чемпионата мира по футболу
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Представлена форма волонтеров чемпионата мира по футболу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Красочную экипировку будут носить все 17 040 волонтеров Оргкомитета «Россия-2018». Презентация униформы, которую разработал партнер Международной федерации футбола (ФИФА), состоялась в понедельник, 30 апреля, в Парке футбола Чемпионата мира в Екатеринбурге.
Моделями выступили сами волонтеры. К ним присоединился звездный гость — чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции, легендарный футболист Марсель Десайи. Он пообщался с болельщиками и волонтерами, а также поделился впечатлениями от униформы.
— Чемпионат мира невозможно представить без волонтеров, — отметил Десайи. — И теперь можно сказать, что они будут легко заметны — форма не только удобная и красивая, но и яркая. Я пообщался сегодня с некоторыми из тех, кто будет на чемпионате мира, и вижу, что это крайне позитивные люди, которые в любой момент готовы помочь.
Как сообщили «ВМ» в пресс-службе Оргкомитета «Россия-2018», в комплект экипировки волонтеров входят футболка, кофта, брюки, кроссовки, кепка, рюкзак, мешок для обуви и дождевик. На всей униформе есть элементы фирменного стиля турнира. Создатели постарались сделать ее не только красивой и яркой, чтобы волонтеры были заметны, но и комфортной.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Сорокин, генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018»:
— Волонтеры — наши незаменимые помощники. Они не только дополняют работу организаторов в самых разных важных направлениях подготовки и проведения чемпионата мира, но и создают уникальную и неповторимую атмосферу турнира. Мы очень рады, что наши волонтеры получили яркую и узнаваемую экипировку, которая позволит гостям легко выделить их из потока людей и будет способствовать хорошему, праздничному настроению у болельщиков и участников чемпионата мира.
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