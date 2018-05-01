Турецкий Eximbank предоставил Нацбанку ВЭД Узбекистана кредит на $250 млн

ТАШКЕНТ, 1 мая /ПРАЙМ/. Турецкий Eximbank подписал заемное соглашение с Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) в размере 250 миллионов долларов на финансирование инвестпроектов, сообщает во вторник пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, подписание соглашения состоялось в понедельник в ходе визита в Узбекистан президента Турции Тайипа Эрдогана.

"Базовое заемное соглашение на сумму 250 миллионов долларов предусматривает предоставление кредитов с целью финансирования инвестиционных проектов с участием турецких поставщиков и подрядчиков", — говорится в сообщении.

Финансирование проектов будет осуществляться на основании заявок узбекской стороны без заключения отдельных заемных соглашений, документ вступил в силу с момента подписания, уточняет НБУ.

Накануне в ходе визита Эрдогана между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран было подписано 24 документа о сотрудничестве в экономической, торговой, транспортно-логистической, промышленной, энергетической, научной, образовательной, туристической и других сферах. Кроме того, на прошедшем в Ташкенте узбекско-турецком бизнес-форуме были заключены соглашения общей стоимостью 3 миллиарда долларов по более чем 50 новым инвестиционным проектам.