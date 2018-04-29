Экономно поболеть на ЧМ-2018: как недорого посетить все матчи сборной России

Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Саранск и Сочи. Уже совсем скоро — с 14 июня по 15 июля — в России пройдет чемпионат мира по футболу. Матчи главного футбольного турнира четырехлетия будут принимать 11 российских городов: Москва Калининград , Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара

И одна из главных примет приближающегося турнира — это взлетевшая стоимость аренды жилья, которое еще вчера сдавалось за вполне адекватные деньги.

Свой первый матч ЧМ-2018 подопечные сборная России проведет 14 июня против сборной Саудовской Аравии , 19 июня померится силами с командой Египта на «Зенит-Арене» в Санкт-Петербурге, а 25 июня сыграют со сборной Уругвая в Самаре. Каким бюджетом нужно запастить, чтобы посетить все три матча российской команды в групповом турнире?

Москва: 14-17 июня

Питание: если ориентироваться на различные акции и не гнаться за необычными предложениями, то можно снизить свой средний чек поседения столичных кафе до 600 рублей; трехразовое питание в кафе в течение 4 дней обойдется в 7,2 тыс. рублей.

Проживание: по постановлению правительства, стоимость гостиницы или хостела в Москве — 3000 рублей самые дешевые номера в гостиницах категории «без звезд» не могут стоить меньше 3,4 тыс. рублей. Объективно, найти такое жилье вряд ли получится; с трудом заранее можно было найти гостиницу с ценой номера 4 тыс. рублей за ночь или 16 тыс. рублей за 4 дня. Либо для экономии можно арендовать комнату на окраине ценой 2 тыс. рублей за ночь или 8 тыс. за 4 дня.

Билет на матч: 5 тыс. рублей

Итого: округлим в большую сторону для круглого счета — стоимость проживания 4 дней в Москве составит около 29 тыс. при размещении в гостинице или 21 тыс. при аренде комнаты.

Дорога в Санкт-Петербург: плацкартный билет из Москвы в Санкт-Петербург можно найти за 2 тыс. рублей.

Санкт-Петербург: 18-21 июня

Питание: средний эконом-чек в кафе и ресторанах Санкт-Петербурге — 500 рублей или 6 тыс. рублей за 4 дня.

Проживание: стоимость гостиницы Санкт-Петербурге — 2 тыс. рублей или 8 тыс. рублей за 4 дня. Суточная стоимость аренды квартиры или комнаты в коммуналке в Санкт-Петербурге — 1,5 рублей или 6 тыс. рублей за 4 дня.

Билет на матч: 5 тыс. рублей

Итого: траты на проживание в Санкт-Петербурге составят от 17 до 19 тыс. рублей.

Дорога из Санкт-Петербурга Москву и из Москвы в Самару: путешествие плацкартам между городами с одной пересадкой обойдется минимум в 5 тыс. рублей. Плюс 2 тыс. рублей на продукты в дорогу.

Самара: 23 -26 июня

Питание: средний эконом-чек в кафе и ресторанах Самары 400 рублей или около 5 тыс. рублей за 4 дня.

Проживание: стоимость гостиницы или хостела в Самаре — 1,3 тыс. рублей или 5,2 тыс. рублей за два дня проживания. Стоимость аренды квартиры или комнаты в самарской коммуналке 1700 рублей или 6,8 тыс. рублей за четыре дня.

Билет на матч: 5 тыс. рублей

Итого: минимальные расходы на посещение матча в Самаре составят от 15,5 до 17 тыс. рублей.

Дорога в Москву: стоимость плацкартного билета из Самары в Москву на 26 июня составляет около 4 тыс. рублей.

Даже если достаточно сильно ограничивать себя, минимальный бюджет посещения всех трех игр нашей команды, с учетом трех билетов на матчи, составит около 75 тыс. рублей. Конечно, эту сумму можно оптимизировать — например, отказаться от посещения кафе и готовить на кухне в арендуемой комнате. Но даже в этом случае, бюджет всей поездки получается не маленьким. Впрочем, если наша сборная удачно сыграет со всеми соперниками и выйдет из своей группы в плей-офф, то полученные позитивные эмоции явно окупят эти расходы. Болеем за наших!