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США: Россия выглядит более солидно в киберпространстве
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США: Россия выглядит более солидно в киберпространстве 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Американский сенатор заявил о превосходстве РФ в киберпространстве.
«Мы недавно приняли оборонный бюджет в размере 700 млрд долларов, и меня интересует, действительно ли мы закупаем оборудование, выпущенное в XX веке. Российский оборонный бюджет составляет 68 млрд долларов, но они выглядят более солидно в сфере дезинформации и в киберпространстве», — цитирует сенатора-демократа от штата Вирджиния Марка Уорнера РБК.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что обозреватель Bloomberg Илан Лейк назвал Россию страной второго сорта. Он считает, что нашу страну необходимо исключить из комиссий и советов международных организаций, которые занимаются международным правом. Лейк заявил, что Россия «как термит» подтачивает и дискредитирует все международные организации.
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