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Американец нашел редчайшую монету стоимостью в миллионы долларов
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Американец нашел редчайшую монету стоимостью в миллионы долларов 

Газета.Ru 1 час назад
Житель США нашел редкую монету, стоимость которой оценивается в миллионы долларов. Отмечается, что речь идет о монете в пять долларов, которая была отчеканена в Сан-Франциско в 1854 году. Всего было выпущено 300 монет, передает ФАН.
До сегодняшнего дня считалось, что сохранились только три из этих монет.
При этом нумизмат изначально считал ее поддельной. Однако позже он решил проверить подлинность находки. Экспертиза подтвердила, что монета является подлинной. Стоимость данной монеты оценили в миллионы долларов.
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