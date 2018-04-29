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За год вице-губернатор Рязанской области заработал больше 83 млн рублей
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За год вице-губернатор Рязанской области заработал больше 83 млн рублей 

АиФ Рязань 36 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков за 2017 года заработал 83 170 247 рублей, такие данные опубликованы на сайте облправительства в сведениях о доходах.
Кроме того, в собственности Грекова три земельных участка общей площадью — 5 289 кв. метров и квартира площадью — 93,5 кв. метров.
Заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артемов задекларировал годовой доход на сумму 3 612 879 рублей. В собственности у зампреда три земельных участка общей площадью — 5 490 кв. метров и дом площадью — 69,6 кв. метров.
Другие зампреды областного правительства заработали за год следующие суммы:
Олег Булеков — 2 498 995 рублей;Сергей Филимонов — 2 545 412 рублей;Олег Харивский — 7 747 746 рублей;Лариса Крохалева — 2 176 975 рублей.
Что касается губернатора Рязанской области Николая Любимова, то за 2017 год он заработал — 5 533 298 рублей, его супруга — 3 064 880 рублей.
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