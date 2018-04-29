За год вице-губернатор Рязанской области заработал больше 83 млн рублей

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков за 2017 года заработал 83 170 247 рублей, такие данные опубликованы на сайте облправительства в сведениях о доходах.

Кроме того, в собственности Грекова три земельных участка общей площадью — 5 289 кв. метров и квартира площадью — 93,5 кв. метров.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артемов задекларировал годовой доход на сумму 3 612 879 рублей. В собственности у зампреда три земельных участка общей площадью — 5 490 кв. метров и дом площадью — 69,6 кв. метров.

Другие зампреды областного правительства заработали за год следующие суммы:

Олег Булеков — 2 498 995 рублей;Сергей Филимонов — 2 545 412 рублей;Олег Харивский — 7 747 746 рублей;Лариса Крохалева — 2 176 975 рублей.