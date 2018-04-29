Доход семьи губернатора Рязанской области в 2017 году вырос до 8,7 млн рублей

ТАСС , 29 апреля. Доход семьи губернатора Рязанской области Николая Любимова в 2017 году увеличился почти в два раза по сравнению с предыдущим периодом и составил порядка 8,7 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте правительства региона.

В период с 1 января по 31 декабря 2017 года доход Любимова составил почти 5,533 млн рублей. Согласно декларации, губернатор по-прежнему владеет земельным участком площадью 2,441 тыс. кв. м, имеет половину долей еще одного участка на 2,479 тыс. кв. м и дачи размером 268 кв. м.

Годовой доход супруги губернатора Оксаны Любимовой составил около 3,06 млн рублей, увеличившись более чем в два раза по сравнению с предыдущим периодом. В индивидуальной собственности у нее находятся квартира площадью 92 кв. м и одна четвертая часть квартиры в 70,6 кв. м. Также Любимова имеет автомобиль Audi Q7. У супругов есть два несовершеннолетних ребенка.