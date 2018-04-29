Ещё
Сегодня Брагино выйдет на митинг против московского мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сегодня Брагино выйдет на митинг против московского мусора 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Сегодня в парке Победы в Брагино (или, как его называют, на «Очках») пройдёт акция против размещения в Ярославской области московского мусора.
— Полигон Скоково находится в трёх километрах от Брагино. Жители этого района пострадают от свалочного газа первыми. Стоки с полигона попадают в Волгу и в наш водопровод, — говорят организаторы акции.
Участники собираются прийти на акцию с листовками и плакатами.
Но акция не санкционирована. Организаторы не отправляли запрос в администрацию, поскольку посчитали, что это место является гайд-парком, где можно организовывать акции без согласования.
История с московским мусором развернулась после того, как ярославские коммунисты увидели — на полигон «Скоково» едут мусоровозы с московскими номерами. Областное правительство признало, что прорабатывается вопрос о размещении у нас столичных отходов. Аргументируют тем, что регион получит внушительный транш в 500 миллионов рублей. В правительстве Ярославской области уточнили — эта помощь столице временная — складировать московский мусор обещают не больше года.
76.ru: последние новости
«Ликёрка», перезагрузка: ярославский завод снова начнёт выпускать свои знаменитые напитки Под Ярославлем в честь открытия памятника «Макарычу» в небо взлетят советские самолёты Брагино выйдет на митинг против московского мусора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сели все: гаишников покарали за прокурора662
Армянская оппозиция перекрыла центр Еревана310
ФСБ обратилась к украинским браконьерам166
Порошенко похвастался победой «украинского» флота444
В «дело Скрипалей» вмешались лондонские театралы30
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение