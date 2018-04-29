Сегодня Брагино выйдет на митинг против московского мусора

Сегодня в парке Победы в Брагино (или, как его называют, на «Очках») пройдёт акция против размещения в Ярославской области московского мусора.

— Полигон Скоково находится в трёх километрах от Брагино. Жители этого района пострадают от свалочного газа первыми. Стоки с полигона попадают в Волгу и в наш водопровод, — говорят организаторы акции.

Участники собираются прийти на акцию с листовками и плакатами.

Но акция не санкционирована. Организаторы не отправляли запрос в администрацию, поскольку посчитали, что это место является гайд-парком, где можно организовывать акции без согласования.

История с московским мусором развернулась после того, как ярославские коммунисты увидели — на полигон «Скоково» едут мусоровозы с московскими номерами. Областное правительство признало, что прорабатывается вопрос о размещении у нас столичных отходов. Аргументируют тем, что регион получит внушительный транш в 500 миллионов рублей. В правительстве Ярославской области уточнили — эта помощь столице временная — складировать московский мусор обещают не больше года.