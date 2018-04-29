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Участие в акции «Бессмертный полк» в различных городах США примут около шести тысяч человек
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Участие в акции «Бессмертный полк» в различных городах США примут около шести тысяч человек 

RT на русском 22 минуты назад
Об этом ТАСС сообщил координатор акции, президент общества «Русская молодёжь Америки» Игорь Кочан.
По его словам, акция пройдёт, в частности, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтоне, Майами.
«Среди новых городов, которые присоединяются к акции — Канзас-Сити (штат Миссури), Бирмингем (Алабама), Хьюстон (Техас), Ванкувер (Вашингтон) и Феникс (Аризона)», — рассказал Кочан.
По его словам, в этому году ожидается самая многочисленная акция с 2015 года.
Ранее URA.RU сообщило, что число участников акции «Бессмертный полк» в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет.
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