«Бессмертный полк» пройдет шествием по 20 городам США

В этом году акция «Бессмертный полк» станет самой многочисленной за все годы ее проведения в США . В шествиях «Бессмертного полка» примут участие около шести тысяч человек. Акции пройдут в 20 городах США, сообщил ТАСС со ссылкой на координатора акции, президента общества «Русская молодежь Америки» Игоря Кочана.

Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, В этом году «Бессмертный полк» пройдет по 20 городам США, в том числе в Нью-Йорке Чикаго , Вашингтоне, Майами . Среди новых городов, которые присоединяются к акции — Канзас-Сити, Бирмингем, Хьюстон, Ванкувер и Феникс

— Игорь Кочан.

Как пояснил Игорь Кочан, шествия пройдут в разных городах в различные дни: 9 мая в США не является официальным выходным днем. «В основном марши намечены с 5 по 9 мая, но самые многочисленные акции ожидаются в ближайшие к этой памятной дате выходные дни — 5-6 числа», — добавил координатор акции.