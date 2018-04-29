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«Бессмертный полк» пройдет шествием по 20 городам США
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«Бессмертный полк» пройдет шествием по 20 городам США 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
В этом году акция «Бессмертный полк» станет самой многочисленной за все годы ее проведения в США. В шествиях «Бессмертного полка» примут участие около шести тысяч человек. Акции пройдут в 20 городах США, сообщил ТАСС со ссылкой на координатора акции, президента общества «Русская молодежь Америки» Игоря Кочана.
В этом году «Бессмертный полк» пройдет по 20 городам США, в том числе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтоне, Майами. Среди новых городов, которые присоединяются к акции — Канзас-Сити, Бирмингем, Хьюстон, Ванкувер и Феникс
— Игорь Кочан.
Как пояснил Игорь Кочан, шествия пройдут в разных городах в различные дни: 9 мая в США не является официальным выходным днем. «В основном марши намечены с 5 по 9 мая, но самые многочисленные акции ожидаются в ближайшие к этой памятной дате выходные дни — 5-6 числа», — добавил координатор акции.
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» ожидает около одного миллиона участников на шествии «Бессмертный полк», приуроченного к Дню Победы. В Москве участники мероприятия соберутся у метро «Динамо» в 12:00, а движение колонны начнется в 15:00.
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