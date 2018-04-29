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В Хабаровске проезд станет дешевле
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В Хабаровске проезд станет дешевле 

Хабаровский край сегодня 41 минуту назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Жители Хабаровска с 1 мая смогут передвигаться по городу на муниципальном транспорте дешевле. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» комитете по ценам и тарифам регионального правительства, проезд в автобусах снизится до 23 рублей, в трамваях и троллейбусах до 24 рублей.
— У нас постановление о регулировании тарифов вступило в силу 29 июля 2017 года. Оно действует не менее года. Поэтому тариф может измениться и стать другим, чем 23 рубля, только в июле этого года. Да и то только после того, как муниципальные перевозчики подадут нам документы с расчётами о пересмотре тарифа, мы изучим этот вопрос, проведём экономическую экспертизу, выйдем на экспертный совет при вице-губернаторе и выпустим постановление, — объяснила начальник отдела регулирования цен и тарифов на товары и услуги комитета Светлана Стефанчук. — До 29 июля муниципальный транспорт, который подпишет контракты с организаторами 15 маршрутов, должен будет возить людей по 23 рубля. В трамваях и троллейбусах билет будет стоить 24 рубля.
В коммерческих автобусах и маршрутках цены на перевозки останутся на прежнем уровне. Они остались на нерегулируемом тарифе. В ближайшее время муниципальные перевозчики должны подписать контракты об установлении сниженных расценок на свои услуги.
— Администрация города Хабаровск согласилась с рекомендациями, которые были выданы краевым комитетом по ценам и тарифам. Сейчас мы заканчиваем процедуру подведения начальной цены контракта, — сообщил директор МУП г. Хабаровска «Городской электрический транспорт» Николай Илющенко. — Я нахожусь в готовности заключить этот контракт, печать со мной. Цена на трамваях и троллейбусах вернётся к 24 рублям, в муниципальных автобусах к 23. Цена себестоимости проезда одного пассажира — коммерческая тайна! Но она безусловно выше от утверждённой регулятором стоимости проезда.
Проезд на муниципальном транспорте должен подешеветь с 1 мая. После восьми часов вечера билет всё равно будет стоить 30 рублей. Коммерческие перевозчики, для которых продолжает действовать нерегулируемый тариф, могут оставить цены на прежнем уровне. ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало, что билеты в коммерческих автобусах Хабаровска подорожали 12 апреля.
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