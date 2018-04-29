Апартаменты знаменитостей, выставленные на продажу: как выглядят и сколько стоят 

Ферма Джонни Деппа Знаменитый покоритель женских сердец и звезда «Пиратов Карибского моря» оказался одним из самых никудышных риелторов. Уже два года Джонни Депп пытается продать свою большую ферму в родном Кентукки, США. Стартовали продажи с трех миллионов долларов, а к этому апрелю цена упала в два раза. При этом Джонни уже не раз продавал и приобретал это владение. Так, впервые он купил ферму еще в 1995 году за 950 000 долларов, после чего в 2001 году решил продать за миллион зеленых и еще спустя четыре года вновь приобрел за два миллиона. И теперь снова выставил ферму на торги. Личный менеджер Деппа Эдвард Уайт в интервью американским изданиям рассказал, что решение актера избавиться от имения связано с тем, что за домом элементарно сложно ухаживать: — сказал Уайт. Кроме того, недавно актер продал четыре пентхауса в центре Лос-Анджелеса за 10,22 млн долларов. При этом у него все еще остается пять апартаментов, а также владение Little Hall's Pond Cay — это частный остров на Багамах площадью 45 акров. Горный домик Бобби Браун Профессиональный визажист и основательница косметической компании Бобби Браун продает свой семиспальный дом в поселке Маунтин-Виллидж, штат Колорадо, за 6,25 млн долларов. Дом был построен для отдыха с семьей и друзьями. Основное его преимущество — возможность катания на лыжах по местным склонам. Здесь есть шесть каминов, комнаты для хранения лыж, сауна, игровая комната и открытый внутренний дворик. Бобби Браун стала популярной в 1991 году, когда выпустила свою линию помад Bobbi Brown Essentials. Теперь Браун — одна из самых востребованных предпринимателей в сфере красоты, а ее бренд продается более чем в 70 странах. Однако в 2016 году она ушла из компании, и именно в это время впервые выставила свой дом на продажу. После завершения сериала «Лост» актер Мэттью Фокс и его семья решили зажить спокойной жизнью и поселиться в небольшом городе Бенде, штат Орегон. Однако спустя восемь лет Фокс решил уехать из этих мест и выставил виллу на продажу за четыре миллиона долларов. Самое интересное то, что ни один источник не указывает причину решения Мэттью расстаться с недвижимостью. Остается только гадать, почему он уехал из этого умопомрачительно красивого места. Вилла Эмилии Кларк «Арендная плата идет», как окрестили предложение Эмилии Кларк зарубежные СМИ. Звезда «Игры престолов» решила сдавать свою квартиру в аренду за 25 000 долларов в месяц. Британская актриса приобрела шикарную виллу в 2016 году за 4,64 миллиона долларов. Но, похоже, не проводит там много времени. Журналисты связывают это с тем, что у девушки слишком напряженный график из-за съемок в фильме «Хан Соло: Звездные войны. Истории» и последнем сезоне «Игр престолов». Калифорнийский домик Кэти Перри Хочешь увидеть Кэти Перри среди своих соседей? Легко! Конечно, если у тебя завалялось около 9,3 миллиона долларов. Именно за эту цену поп-дива намерена продать свою виллу в Голливуде, которую она в 2013 году купила вместе с экс-бойфрендом Расселом Брэндом. Дело в том, что в то время пара приобрела не одно здание, а сразу два! И теперь, когда парочка разошлась, Кэти больше незачем второе имение. Однако при всех достоинствах апартаментов владелица не может продать их уже больше года… А вот крепкий орешек Брюс Уиллис вместе со своей женой Эммой уже продал свое жилье, но мы не могли отказать себе в удовольствии еще раз взглянуть на его умопомрачительные экс-владения. Апартаменты Уиллиса приобрел финансист Джеффри Алан Кесвин за колоссальную сумму — 17,75 млн долларов! Грандиозный дом с шестью спальнями по-настоящему поражает воображение во многом и потому, что окна каждой его комнаты выходят на Центральный парк. Уиллис купил владение в 2015 году за $ 16,99 млн и продает спустя три года, обменяв на квартиру вдвое меньше у Линкольн-центра. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Антипина Фото: открытые интернет-источники, Global Look Press, Shutterstock/VOSTOCK