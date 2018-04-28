Свердловские предприятия активно включились в федеральную акцию «Неделя без турникетов»

Школьники и студенты Свердловской области посещают с экскурсиями промышленные предприятия региона в рамках акции «Неделя без турникетов».

Напомним, «Неделя без турникетов» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на непосредственное знакомство школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в их регионе. Целью акции является формирование системы ранней профориентации подростков и молодежи. Акция проходит по всей стране с 16 по 22 апреля.

По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, на этой неделе десятки предприятий региона откроют свои двери для молодежи.

«Свердловская область традиционно участвует в этой акции. На предприятия региона направлены письма с предложением поддержать проект, и тем самым, включиться в процесс формирования ранней профориентации. Мы получаем хороший отклик — многие предприятия готовы знакомить детей и подростков с реальным производством», — сообщил Сергей Пересторонин

В частности, на «ВИЗ-Сталь» (входит в Группу НЛМК) около 100 детей заводчан, школьников, студентов базовых колледжей и вузов уже побывали в цехе холодной прокатки, где увидели все этапы производства трансформаторной стали — самой высокотехнологичной продукции черной металлургии. Ребятам показали работу современного оборудования, рассказали о востребованных профессиях, преимуществах работы на заводе, возможностях профессионального развития и карьерного роста.

Отметим, всероссийская акция проводится с 2015 года и проходит дважды в год. В октябре 2017 года в акции приняли участие 1399 предприятий 70 субъектов России , в том числе, Свердловской области, и около 70 000 детей.

В рамках акции проводится конкурс на лучшие фото и видео, выложенные участниками в социальных сетях. Для участия необходимо подписывать выкладываемые материалы хэштегами: #НеделяБезТурникетов; #СоюзМаш; #Росмолодежь, название региона и название предприятия. Конкурс проводится по 30 апреля 2018 года включительно, победителей ждут призы.