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Бортников в 2017 году заработал 10,9 млн рублей
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Бортников в 2017 году заработал 10,9 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Глава ФСБ России Александр Бортников в 2017 году заработал 10,9 млн руб., следует из его декларации о доходах, опубликованной пресс-службой ведомства.
Бортников владеет квартирой (99 кв. м), гаражом (18 кв. м) и двумя машиноместами (по 18 кв. м). Кроме того, в его пользовании находится квартира (115 кв. м), которая принадлежит его супруге. Все объекты находятся в России.
В 2016 году Бортников заработал 11,4 млн руб.
Супруга главы ФСБ за отчетный период заработала 332,5 тыс. руб. Ей принадлежит земельный участок (1,2 тыс. кв. м), жилой дом (150 кв. м) и квартира (115 кв. м). Все объекты находится в России.
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