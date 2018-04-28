Бортников в 2017 году заработал 10,9 млн рублей

Бортников владеет квартирой (99 кв. м), гаражом (18 кв. м) и двумя машиноместами (по 18 кв. м). Кроме того, в его пользовании находится квартира (115 кв. м), которая принадлежит его супруге. Все объекты находятся в России

В 2016 году Бортников заработал 11,4 млн руб.

Супруга главы ФСБ за отчетный период заработала 332,5 тыс. руб. Ей принадлежит земельный участок (1,2 тыс. кв. м), жилой дом (150 кв. м) и квартира (115 кв. м). Все объекты находится в России.