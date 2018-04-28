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Российские торги закрылись падением
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Российские торги закрылись падением 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Фондовый рынок России закрылся падением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи упал на 0,16% и составил 2298 пункта.
Индекс РТС обвалился на 0,33%, до 1163 пункта.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России с 29 апреля снизился на 55,49 коп, до 75,20 рубля., курс доллара уменьшился на 72,63 коп., до 61,99 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам с 29 апреля, снизилась по сравнению с показателем на субботу на 64,91 коп., составив 67,94 руб.
Ранее сообщалось, что бумаги En+ подскочили на 36,6%, к максимуму с 20 апреля текущего года.
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