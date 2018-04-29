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Более 1,5 миллиона деревьев высадят в Подмосковье во время акции «Лес Победы»
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Более 1,5 миллиона деревьев высадят в Подмосковье во время акции «Лес Победы» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду, что акция «Лес Победы» привлечет большое число неравнодушных жителей региона, сообщает телеканал «360».
"У нас майские праздники всегда связаны с ожиданием самого большого и великого для нас праздника — Дня Победы. Очень приятно, что сейчас и в школах, и в детских садах идет акция «Георгиевская лента», приходят ветераны и рассказывают детям о том, как это было. Это священные, особые дни", — сказал Андрей Воробьев.
Губернатор также отметил, что майские праздники — это и время дачного сезона. Эти выходные все используют с максимальной пользой для себя и своей семьи. А многие находят время, что принять участие в акции «Лес Победы».
"Я очень надеюсь, что акция, которую мы проводим — «Лес Победы» — привлечет большое количество неравнодушных людей. По крайней мере, я всегда с благодарностью обращаюсь к тем, кто выходит в эти дни и высаживает новые сады, деревья, скверы и парки. Даже у себя на участке — все рано это очень приятно", — добавил губернатор Подмосковья.
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