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В школе во 2-м Южнопортовом проезде стартовала патриотическая акция «Наши герои»
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В школе во 2-м Южнопортовом проезде стартовала патриотическая акция «Наши герои» 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В школе № 2129 имени Петра Романова стартовала всероссийская просветительская акция, направленной на патриотическое воспитание молодежи. Она дала старт развитию патриотического направления в движении «Сделаем вместе!».
— Для участия в акции «Наши герои» зарегистрировался 41 лидер. Учащиеся-лидеры проводят уроки и тематические мероприятия о героях, чьи имена непосредственно связаны с нашей школой. Лидеры акции подготовили презентации, видеоролики об этих героических людях. Имена героев навсегда останутся в памяти учащихся школы, — сообщили в администрации учреждения.
На сегодняшний день лидеры акции провели уже 30 тематических мероприятий. Акция продолжается. (ео)
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