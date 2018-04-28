В школе во 2-м Южнопортовом проезде стартовала патриотическая акция «Наши герои»

В школе № 2129 имени Петра Романова стартовала всероссийская просветительская акция, направленной на патриотическое воспитание молодежи. Она дала старт развитию патриотического направления в движении «Сделаем вместе!».

— Для участия в акции «Наши герои» зарегистрировался 41 лидер. Учащиеся-лидеры проводят уроки и тематические мероприятия о героях, чьи имена непосредственно связаны с нашей школой. Лидеры акции подготовили презентации, видеоролики об этих героических людях. Имена героев навсегда останутся в памяти учащихся школы, — сообщили в администрации учреждения.

На сегодняшний день лидеры акции провели уже 30 тематических мероприятий. Акция продолжается. (ео)