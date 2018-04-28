Франция снизила налогообложение криптовалюты в два раза

Во Франции начали по-новому классифицировать прибыль от криптовалюты, что снизило ставку налогообложения с 45% до 19%.

Государственный совет постановил относить цифровую валюту к движимому имуществу. Прирост капитала от криптовалюты теперь сравнивается с активами, которые можно перемещать (транспортные средства, драгоценные металлы, интеллектуальная собственность). Эта группа имеет право на пониженную ставку налогообложения в 19%.

Ранее средства, полученные от операций с виртуальными активами, рассматривались, как прибыль от коммерческой деятельности. Ожидается, что изменения будут мотивировать людей зарабатывать с помощью криптовалюты.

Однако изменения применяются только для средств, полученных от инвестиционной деятельности. Налог на прибыль от майнинга, как и прежде, может достигать 45%.

Напомним, что в ЕС договорились о совместной работе в развитии цифровых технологий.

текст: Иван Маличенко, фото: Pexels