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Франция снизила налогообложение криптовалюты в два раза
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Франция снизила налогообложение криптовалюты в два раза 

BitCryptoNews 34 минуты назад
Фото: BitCryptoNews
Во Франции начали по-новому классифицировать прибыль от криптовалюты, что снизило ставку налогообложения с 45% до 19%.
Государственный совет постановил относить цифровую валюту к движимому имуществу. Прирост капитала от криптовалюты теперь сравнивается с активами, которые можно перемещать (транспортные средства, драгоценные металлы, интеллектуальная собственность). Эта группа имеет право на пониженную ставку налогообложения в 19%.
Ранее средства, полученные от операций с виртуальными активами, рассматривались, как прибыль от коммерческой деятельности. Ожидается, что изменения будут мотивировать людей зарабатывать с помощью криптовалюты.
Однако изменения применяются только для средств, полученных от инвестиционной деятельности. Налог на прибыль от майнинга, как и прежде, может достигать 45%.
Напомним, что в ЕС договорились о совместной работе в развитии цифровых технологий.
текст: Иван Маличенко, фото: Pexels
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