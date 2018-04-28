Власти выделили Ставрополью 18 млн рублей на борьбу с последствиями паводка

Паводок в Ставропольском крае в мае прошлого года вызвали рекордные за полвека дожди. От стихии в регионе пострадали 29 населенных пунктов.

"Выделить правительству Ставропольского края из резервного фонда правительства РФ для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий паводка 18,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 4,4 миллиона рублей пойдут на оказание гражданам единовременной материальной помощи, 6,3 миллиона рублей выделяются на помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости и 8,1 миллиона рублей — в связи с полной утратой имущества первой необходимости.